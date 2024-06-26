В американском университете ICESI выразили беспокойство из-за влияния RT и Sputnik в Латинской Америке. Об этом заявил глава факультета политики и международных отношений университета Владимир Рувинский.

По его словам, эти СМИ имеют наибольшее влияние за границами России. Пользуясь этим, они якобы дезинформируют население Латинской Америки, проводя информационную политику Кремля.

Он подчеркнул, что на RT работают не менее 200 говорящих на испанском журналистов. Кроме того, канал активно размещает рекламу.