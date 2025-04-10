Американские ученые заявили, что брак повышает риск деменции

Ученые из Соединенных Штатов установили, что семейная жизнь может быть причиной развития деменции. Об этом сообщил сайт «Сибдепо» со ссылкой на Alzheimer’s & Dementia.
Исследования длились на протяжении 18 лет. Выяснилось, что деменция развилась у 21,9% людей, которые состояли в браке. Среди разведенных процент ниже — 12,8%. Реже всего с этой проблемой сталкиваются те, кто никогда не состоял в официальных отношения — 12,4%.
Специалисты считают, что психоэмоциональное состояние и образ жизни семейных пар могут влиять на необратимое угнетение мыслительных функций мозга.
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