Американские ученые заявили, что брак повышает риск деменции

Ученые из Соединенных Штатов установили, что семейная жизнь может быть причиной развития деменции. Об этом сообщил сайт «Сибдепо» со ссылкой на Alzheimer’s & Dementia.

Исследования длились на протяжении 18 лет. Выяснилось, что деменция развилась у 21,9% людей, которые состояли в браке. Среди разведенных процент ниже — 12,8%. Реже всего с этой проблемой сталкиваются те, кто никогда не состоял в официальных отношения — 12,4%.

Специалисты считают, что психоэмоциональное состояние и образ жизни семейных пар могут влиять на необратимое угнетение мыслительных функций мозга.