Американские СМИ узнали детали жизни супругов Дульцевых в Словении

Супруги Анна и Артем Дульцевы занимались в Словении арт-бизнесом в качестве прикрытия. Об этом сообщила американская газета The New York Times . В издании их назвали «русскими шпионами».

Дульцевы проживали в Словении как аргентинцы, Анна представлялась как Мария Роза Майер Муньос, Артем — Людвиг Гиш. Супруга работала в арт-бизнесе, ее галерея называлась «5'14». Артем возглавлял стартап DSM&IT.

У пары было двое детей, 12-летняя дочь и девятилетний сын, они учились в Международной британской школе. Издание указало, что Дульцевы проживали в Словении с 2017 года.

Разведчики-нелегалы рассказали, как их дети отреагировали на тот факт, что они русские. Об этом сын и дочь узнали от родителей в самолете, направлявшемся в Россию.