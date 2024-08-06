Американские СМИ узнали детали жизни супругов Дульцевых в Словении

NYT: Дульцевы в Словении занимались арт-бизнесом в качестве прикрытия

Фото: РИА «Новости»

Супруги Анна и Артем Дульцевы занимались в Словении арт-бизнесом в качестве прикрытия. Об этом сообщила американская газета The New York Times. В издании их назвали «русскими шпионами».

Дульцевы проживали в Словении как аргентинцы, Анна представлялась как Мария Роза Майер Муньос, Артем — Людвиг Гиш. Супруга работала в арт-бизнесе, ее галерея называлась «5'14». Артем возглавлял стартап DSM&IT.

У пары было двое детей, 12-летняя дочь и девятилетний сын, они учились в Международной британской школе. Издание указало, что Дульцевы проживали в Словении с 2017 года.

Разведчики-нелегалы рассказали, как их дети отреагировали на тот факт, что они русские. Об этом сын и дочь узнали от родителей в самолете, направлявшемся в Россию.

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