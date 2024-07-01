Американист Дудаков заявил, что геронтократия в американской политике связана с эффектом президентства Обамы

То, что в 2024 году главными кандидатами на пост президента США стали пожилые люди, сыграл эффект президентства Барака Обамы. Об этом «Ридусу» сообщил американист Малек Дудаков.

Дело в том, что у молодого и перспективного Барака Обамы было много провалов как во внутренней, так и во внешней политике, и у людей появился запрос на более возрастных управленцев, считает эксперт.

«Этим запросом воспользовался Дональд Трамп в 2016 году, когда выиграл президентскую гонку. А в 2020 году демократы выставили Джо Байдена, весьма опытного политика», — сказал Дудаков.

Американист отметил, что в 2028 году на следующих выборах президента США все увидят гораздо более молодых политиков.