Американист Дудаков заявил, что геронтократия в американской политике связана с эффектом президентства Обамы
То, что в 2024 году главными кандидатами на пост президента США стали пожилые люди, сыграл эффект президентства Барака Обамы. Об этом«Ридусу»сообщил американист Малек Дудаков.
Дело в том, что у молодого и перспективного Барака Обамы было много провалов как во внутренней, так и во внешней политике, и у людей появился запрос на более возрастных управленцев, считает эксперт.
«Этим запросом воспользовался Дональд Трамп в 2016 году, когда выиграл президентскую гонку. А в 2020 году демократы выставили Джо Байдена, весьма опытного политика», — сказал Дудаков.
Американист отметил, что в 2028 году на следующих выборах президента США все увидят гораздо более молодых политиков.