Американист Дудаков: в ближайшее время ждать отмены западных санкций не стоит

В ближайшее время отмены западных санкций, введенных против России, ждать не стоит. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT .

Ситуация, на его взгляд, будет находиться в подвешенном состоянии, пока Дональд Трамп не назначит своего посла в Россию.

«И уже после этого, я думаю, всерьез начнутся переговоры о возможности смягчения, снятия санкций», — сказал политолог.

Американцы будут смягчать те санкции, которые в первую очередь затрагивают их интересы, считает американист. Дудаков указал на импорт титана для американской аэрокосмической отрасли и на импорт алюминия из России.