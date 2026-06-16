Американец объяснил переезд в Россию три года назад

Ведущий YouTube-шоу Russia Up Close, многодетный отец Джозеф Шуцман переехал из США, так как разделял традиционные ценности российского народа. Он рассказал об этом на пресс-конференции в международной медиагруппе «Россия сегодня», сообщило РИА «Новости» .

Шуцман подписал Международную декларацию о защите семьи, которую инициировал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил, что для провозглашения традиционных ценностей в современном мире нужно определенное мужество.

«Моя семья переехала в Россию из Америки три года назад именно из-за ценностей, которые сегодня здесь провозглашаются и отражены в Международной декларации о защите семьи», — сказал он.

Блогер рад, что может жить в стране, где на государственном уровне поддерживается семья. Он назвал брак, детство, отцовство и материнство основой любого общества, а не устаревшими понятиями.

Ранее блогер Амиран Сардаров рассказал о причине возвращения в Россию. Он признался, что разочарован жизнью в США.