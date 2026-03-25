Амбассадор Greenworks Васецкий напомнил о необходимости санитарной обрезки деревьев до активного сокодвижения

С наступлением весны в России начинается активный дачный сезон. Для того чтобы сад радовал здоровым ростом растений, уже в марте необходимо приступить к комплексному уходу за участком. Ландшафтный архитектор и амбассадор Greenworks в России Илья Васецкий в беседе с радио Sputnik поделился советами по весенним работам на даче.

По словам эксперта, начинать следует сразу после таяния снега. Необходимо аккуратно снимать тяжелый снег с растений мягкими вениками, чтобы не повредить ветви, а слежавшийся наст разбивать штыковой лопатой.

«При температуре +10 градусов подломленный снег тает со скоростью 10–20 сантиметров в день. Если сугробы выше хвойных, снежную шапку нужно физически убрать, а вокруг молодых деревьев пролить корневой ком водой через пробитое отверстие», — рассказал Васецкий.

После схода снега участок нужно очистить от опавшей листвы, старого укрывного материала и сломанных веток. Эти остатки могут стать рассадником грибковых инфекций и вредителей. Также эксперт напомнил о необходимости санитарной обрезки деревьев до активного сокодвижения. Сухие, поврежденные морозом и больные ветви следует удалять, так как они ослабляют растение и становятся источником инфекций.

Для обеспечения доступа воздуха и влаги к корням газон необходимо вычесать граблями или специальной техникой. После вычесывания проводится аэрация вертикуттерами, которые надрезают верхний слой травы и земли, запуская в почву азот и кислород. Это стимулирует рост почвенных бактерий и способствует развитию растений.

«Для уборки листвы, обрезки веток и ухода за газоном оптимально подходит аккумуляторная техника. Она легче бензиновых аналогов, что снижает нагрузку при длительной работе», — заключил Васецкий.