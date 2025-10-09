Альтернативу медицинским страховым компаниям предложили в Госдуме

Миронов выступил за создание независимой системы контроля в здравоохранении

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил создать в России систему независимого государственного контроля в здравоохранении, которая должна заменить страховые медицинские организации. Об этом парламентарий рассказал 360.ru.

По его словам, такой надзорный механизм должен функционировать вне зависимости от Минздрава и от исполнительной власти в целом.

Основной задачей органа Миронов назвал проверку обоснованности трат и их результативности в сфере медицины.

Парламентарий предложил разместить этот орган под эгидой Счетной палаты, которая бы напрямую отчитывается перед президентом России.

Кроме того, Миронов призвал отказаться от Фонда обязательного медицинского страхования и использовать прямые ассигнования из бюджета.

В дальнейшем эти средства распределяли бы исходя из научных расчетов нужд пациентов и врачей.

«Нужен независимый от Минздрава, а еще лучше — от правительства контрольно-аналитический орган, который бы оценивал законность и эффективность расходов в здравоохранении», — отметил депутат.

