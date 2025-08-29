Альпинист Ищенко предположил, что Наговицина отправилась на пик Победы с переломом ноги

Альпинист и триатлонист Александр Ищенко предположил, что Наталья Наговицина могла отправиться на пик Победы в Киргизии с двойным переломом ноги. Об этом сообщило Ura.ru .

Как пояснил эксперт, травму она получила в мае 2025 года во время подъема на вершину Теке-Тор из-за камнепада. Ищенко выразил удивление решению Наговициной подняться на гору в таком состоянии. Это опасно не только для альпинистки, но и для всей группы.

В МЧС России напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности при походах в горы. Перед отправлением нужно получать актуальную информацию о маршруте, консультироваться с врачами при наличии хронических заболеваний и выбирать экипировку с учетом погодных условий. Также рекомендуется ежедневно тренироваться.