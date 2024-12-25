Аллерголог Кондратенко рассказала, что живые елки опасны для детей-аллергиков

Аллерголог-иммунолог Российской детской клинической больницы при РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ирина Кондратенко в разговоре с изданием Мойка78 дала рекомендации по выбору живого дерева для дома, где проживает ребенок-аллергик.

Кондратенко предупредила, что живые елки, находясь в помещении, могут значительно повысить концентрацию спор плесени, что опасно для аллергиков.

Для снижения уровня спор плесени в комнате аллерголог советует использовать устройства для очистки воздуха. Они помогают убрать микроскопическую пыльцу и прочие аллергены. При выборе елки важно учитывать безопасность детей. Опавшие иголки натуральной елки могут причинить вред маленьким детям, а искусственные елки могут содержать токсичные вещества. Дети до четырех лет могут случайно проглотить или вдохнуть ветки или украшения.

Если в семье есть дети младше четырех лет, лучше выбрать небольшую искусственную елку из безопасных материалов, сообщила врач.