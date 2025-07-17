Аллерголог Ботиров предупредил, что пыльца амброзии содержит высокоаллергенные белки

Амброзия представляет серьезную опасность для человека и сельского хозяйства. Это растение не только снижает плодородие почвы, но и вызывает сильную аллергию у людей. По данным Россельхознадзора, амброзия — одно из самых опасных карантинных растений. Она цветет с середины лета до конца осени и способна сильно угнетать культурные растения, истощая и иссушая почву, написал Ura.ru .

Аллерголог-иммунолог Азизбек Ботиров рассказал, что пыльца амброзии содержит высокоаллергенные белки, которые могут вызвать сильную аллергическую реакцию даже в минимальной концентрации.

«Пыльца амброзии распространяется по воздуху на десятки километров и способна вызывать сезонные аллергические риниты по типу полиноза», — отметил эксперт.

Для борьбы с амброзией Россельхознадзор рекомендует чередовать культуры в севообороте, обрабатывать почву и ухаживать за посевами. Самый эффективный способ — химический, с использованием гербицидов, разрешенных к применению.

При обнаружении амброзии на участке необходимо известить Управление Россельхознадзора для проведения работ по ликвидации очага карантинного объекта. Нарушение правил борьбы с карантинными растениями-сорняками может повлечь за собой штраф.