Аллергиков Ставрополья призвали минимизировать прогулки по ботаническому саду весной

Весна радует ставропольцев теплом и солнцем, однако для многих этот период становится настоящим испытанием. Начало сезона цветения приносит немало проблем людям, страдающим от аллергии. Какие районы региона наиболее опасны для аллергиков, выяснил NewsTracker .

Главные аллергены весной — пыльца березы, ольхи, лещины, полыни и амброзии. Эти растения вызывают поллиноз примерно у трети населения планеты, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения. Концентрация пыльцы высока даже на ухоженных территориях города, а ветры разносят ее далеко за пределы посадок.

Наиболее неблагоприятны для прогулок весной Ботанический сад имени Скрипчинского, городские парки и пригородные леса. Директор ботанического сада Владимир Кожевников предупредил, что территория богата мощными аллергенами, такими как береза и лещина. Однако посетить сад все-таки возможно, предварительно приняв профилактические меры: принять антигистаминное средство и воспользоваться медицинской маской.

Для облегчения симптомов рекомендуется избегать поездок в лесопарковую зону Железноводска, долину розы в Кисловодске и природный заказник «Стрижамент». Безопаснее проводить прогулки на открытых пространствах, таких как площадь Ленина, центральные улицы и асфальтовое покрытие набережной.