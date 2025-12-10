Аллею из 14 взрослых платанов высадили на территории Покровского сквера в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону провели экологическую акцию, высадив аллею из 14 взрослых платанов в Покровском сквере Кировского района. Об этом написала rostovgazeta.ru .

Мероприятие было организовано при поддержке администрации района и направлено на улучшение городской среды и создание благоприятных условий для жизни растений.

Зимняя посадка выбранных деревьев позволит им лучше прижиться и адаптироваться к новым условиям. Период покоя растений способствует успешной пересадке, а отсутствие высоких температур, характерных для осени, снизит нагрузку на корневую систему.