Алкоэксперт Юдич посоветовал пить воду и больше двигаться при употреблении спиртного

Употребление крепких напитков в новогоднюю ночь нередко приводит к неприятными ощущениями наутро, но с правильным подходом к приему алкоголя можно минимизировать последствия. Об этом рассказал руководитель аналитической группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич в интервью Life.ru .

По его словам, главное правило — умеренность. Существуют определенные нормы потребления алкоголя: около 40 грамм чистого спирта на человека, что соответствует 150–200 миллилитрам вина. Для крепких напитков доза немного меньше. Такое количество позволяет печени справляться с переработкой алкоголя.

Также специалист добавил, что открытое на ночь окно и умеренные пешие прогулки способствуют улучшению состояния. Пить воду можно в любое удобное время, но главное — соблюдать меру, так как большое количество жидкости может создать нагрузку на организм.