Алихан Межиев освободился после 22 лет колонии за захват «Норд-Оста»

Алихан Межиев, осужденный по делу о захвате «Норд-Оста», покинул колонию после 22-летнего заключения. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

Его приговорили в 2004 году. При этом наказание отчислялось с ноября 2002 года.

«Алихан Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 года, полностью отбыв назначенное наказание», — сказал собеседник агентства.

Вину Межиева в организации подрыва автомобиля около ресторана на юго-западе столицы и пособничестве террористам, захватившим заложников в Театральном центре на Дубровке в ходе мюзикла «Норд-Ост», полностью доказали. Сам он признал лишь часть предъявленных ему обвинений.

Автомобиль взорвался у ресторана «Макдональдс» в октябре 2022 года, погиб человек и еще восемь пострадали. Спустя несколько дней группа террористов во главе с Мовсаром Бараевым захватили более 900 зрителей мюзикла «Норд-Ост».

Спецслужбы ликвидировали всех боевиков, освободили большую часть заложников, из которых погибли 130 человек.

Осенью 2022 года ветеран ФСБ Александр Меринов рассказывал о работе спецназа при штурме «Норд-Оста».