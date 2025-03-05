AliExpress СНГ: в России спрос на уходовую косметику для зоны шеи увеличился на 130%

Спрос на косметические средства для зоны шеи в России вырос на 130% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные AliExpress СНГ.

По опубликованным данным, популярность набрали домашние системы мезороллинга (+98%), роллеры и скребки гуаша (+35%). Маски для глаз с массажем и термоэффектом также показали свою востребованность с ростом спроса на 20%.

Особый интерес у россиянок вызывают коллагеновые кремы, сыворотки против морщин и питательные эссенции для шеи. Среди масок для глаз популярностью пользуются охлаждающие модели и изделия из шелка.