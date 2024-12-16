«Альфа-Лизинг»: страховой ремонт машин подержанными запчастями может привести к росту числа ДТП

Страховой ремонт автомобилей подержанными запчастями может привести к увеличению количества ДТП и ухудшению качества обслуживания машины. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов ГК «Альфа-Лизинг».

Отмечается, что сейчас россияне могут выбрать между быстрым ремонтом б/у запчастями, починкой с использованием новых деталей или получением денежной компенсации.

«Высока вероятность роста аварий на дорогах из-за некачественного ремонта и изношенных запчастей, ухудшения технического состояния эксплуатируемых автомобилей», — считает глава развития дополнительных продуктов ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко.

Он также добавил, что страховой ремонт подержанными комплектующими может привести к росту угонов для разбора авто на запчасти.