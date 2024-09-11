Алессандро Биччи занял пост худрука театра «Урал Опера Балет» в Екатеринбурге

Дирижер итальянского происхождения Алессандро Биччи занял должность нового художественного руководителя театра «Урал Опера Балет» в Екатеринбурге. Об этом сообщило Ura.ru.

Отмечается, что ранее этот пост занимала Светлана Зализняк, она ушла на пенсию. Новый худрук рассказал, что уже познакомился с оперной труппой и репертуаром театра.

Как сообщил RT, Алессандро Биччи окончил консерваторию Джузеппе Тартини в Италии по классу фортепиано.