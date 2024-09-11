Алессандро Биччи занял пост худрука театра «Урал Опера Балет» в Екатеринбурге
Дирижер итальянского происхождения Алессандро Биччи занял должность нового художественного руководителя театра «Урал Опера Балет» в Екатеринбурге. Об этом сообщило Ura.ru.
Отмечается, что ранее этот пост занимала Светлана Зализняк, она ушла на пенсию. Новый худрук рассказал, что уже познакомился с оперной труппой и репертуаром театра.
Как сообщил RT, Алессандро Биччи окончил консерваторию Джузеппе Тартини в Италии по классу фортепиано.
Трое полицейских из Лобни примут участие в профессиональном конкурсе
В Екатеринбурге возле гаражного кооператива прогремел взрыв
Росгвардия показала, как наносит удары по противнику в Курской области
Более 40 маскировочных сетей передали из Подольска в зону СВО
Два рабочих провалились в люк с кипятком на территории детсада в Москве, один погиб
Интерес российских школьников к обучению в колледжах вырос
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте