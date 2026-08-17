Александр Бельский рассказал, как удалось устранить временной ценз для жителей блокадного Ленинграда

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поделился с газетой «Петербургский дневник» своим видением будущего города. В интервью для проекта «Продолжаем разговор» он отметил, что развитие Петербурга — общая цель всех депутатов.

Бельский подчеркнул важность взаимодействия с исполнительной властью и принятия решений, направленных на улучшение жизни горожан. Он отметил, что пандемия и специальная военная операция научили депутатов быстро и оперативно взаимодействовать.

Одной из значимых инициатив, по словам Бельского, стало устранение временного ценза для блокадников. Теперь жителем блокадного Ленинграда признается каждый, кто прожил в осажденном городе хотя бы один день.

Также обсуждались вопросы транспортной инфраструктуры и ограничения транспорта в историческом центре. Бельский отметил, что транзит должен уйти из центра, чтобы разгрузить улицы и создать новые пешеходные зоны.

«Цель у нас общая — развитие Петербурга», — подчеркнул Бельский.

Он выразил надежду, что город останется прекрасным и будет продолжать развиваться в соответствии с Генеральным планом.