Алаудинов рассказал о просьбе ЧВК «Вагнер» во время мятежа Пригожина

Во время вооруженного мятежа в в Ростове-на-Дону командиры ЧВК «Вагнер» просили руководителя спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова не вступать с ними в конфликт. Об этом генерал-майор рассказал в интервью военкору Семену Пегову .

«Большая часть командиров ЧВК „Вагнер“ вышли на меня и попросили, чтобы я дал команду своим ребятам не вступать в конфликт», — сказал Алаудинов.

Он отметил, что бойцы ЧВК ждали мирного разрешения ситуации. К вечеру того дня мятеж свернули, напомнил командир спецназа «Ахмат».

В конце июня бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль ряд военных объектов в Ростове-на-Дону. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко основатель «Вагнера» Евгений Пригожин объявил о сворачивании мятежа.

Часть бойцов «Вагнера» сдалась полиции, некоторые представители ЧВК подписали контракт с Минобороны. По приглашению Лукашенко вагнеровцы также передислоцировались в Белоруссию.