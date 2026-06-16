Акушерка из Нижнего Новгорода Ольга Шаненкова рассказала о любви к работе

В одном из роддомов Нижнего Новгорода кипит работа. Врачи и акушерки спешат из палаты в палату, помогая матерям и новорожденным. Среди них — Ольга Шаненкова, акушерка, которая делится своими мыслями о профессии. Подробнее о ее истории — в материале pravda-nn.ru .

Ольга вспоминает, что в детстве любила играть в «больницу».

«Может, роль сыграло то, что медицинское училище было рядом с домом, — поделилась она, — а может, что у меня прабабушка по папиной линии была повитуха. Я пошла в медицину».

Работа акушера всегда носила особый, сакральный характер.

«Это чудо, как из двух невидимых клеточек появляется настоящий человек, — считает Ольга. — Мы присутствуем при этом чуде, помогаем. Это незабываемое ощущение, которое остается спустя много-много лет».

В последнее время возраст пациенток Ольги начал молодеть — сказывается поддержка государства для будущих мам. Но немало и тех, кто приходит в роддом уже не по первому разу. Всех их объединяет одно — решение стать мамой принимается осознанно.