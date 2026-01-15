Акушер-гинеколог Ерофеева высказалась против инициативы о видеосъемке во время родов

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в интервью «Москве 24» назвала неэтичной инициативу о ведении видеосъемки во время родов.

Ранее юрист, правозащитник и председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков предложил использовать видеосъемку для обеспечения безопасности пациентов и медицинского персонала. По его словам, записи должны храниться на защищенном сервере медучреждения или на специальном носителе с ограниченным доступом.

Однако Ерофеева считает, что такая инициатива может привести к негативным последствиям. Она отметила, что ощущение «подглядывания» за медицинским персоналом поставит врачей и акушерок в позицию обороняющихся, что автоматически их дискредитирует.

«Кроме того, такие записи могут быть использованы избирательно, например против специалистов, критикующих руководство», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что, хотя с формальной точки зрения в идее есть смысл, она также показывает недоверие к акушерскому сообществу.