Актуальные проблемы рынка недвижимости обсудили на ПМЭФ

В 2024 году в России построили 110 миллионов квадратных метров жилья. Темпы строительства выросли, но продажи упали. С чем это связано и с какими еще проблемами сталкивается отрасль, обсудили на Петербургском международном экономическом форуме.

Рынок положительно оценил снижение ключевой ставки, но эксперты считают, что 20% — это все равно много. В этих условиях приходится притормаживать запуск новых проектов. В Москве и Подмосковье объем ввода нового жилья за первый квартал 2025 года сократился на треть и упал до минимума за десять лет.

Пока покупать новое жилье многим не по карману, на передний план выходит рынок аренды. Чтобы заработать на этом, девелоперы находят новые способы. Например, первый в России закрытый паевой инвестиционный фонд.

«Инвесторам фонд дает полностью защищенную целевую доходность до 24% и возможность входа по низкому чеку. Для тех, кто пока не готов к покупке квартиры он предлагает в аренду наши объекты по прозрачной белой схеме», — рассказала гендиректор группы компаний «Самолет» Анна Акиньшина.