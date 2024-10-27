Акцию «Сохраним лес» провели в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области местные жители провели акцию «Сохраним лес». В ней приняли участие 100 человек, в том числе министр сельского хозяйства Роман Ковальский, министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин, сообщил телеканал «Саратов 24» .

Как уточнили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, на площадке рядом с селом Старая Жуковка высадили две тысячи сеянцев сосны, выращенные в Новобурасском лесопитомнике.

По словам Доронина, в этом году в регионе планируется посадить четыре миллиона юных деревьев. Он также отметил, что Саратовская область участвует в этой экологической акции каждый год.