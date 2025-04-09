Акцию «Греем словом и добром» в поддержку бездомных запустят в Петербурге

Издание «Петербургский дневник» совместно с Центром учета и социального обслуживания граждан РФ запускает акцию «Греем словом и добром», приуроченную ко Дню бездомного человека.

В рамках инициативы с 9 апреля в специальной рубрике газеты будут публиковаться портреты петербургских бездомных, укутанных в пледы. Статьи будут содержать информацию о том, как жители города могут помочь людям без определенного места жительства: телефоны горячих линий, адреса центров помощи и советы по поддержке нуждающихся на улице.

Главный редактор газеты Кирилл Смирнов подчеркнул важность акции и призвал горожан присоединиться к ней. Он отметил, что помощь бездомным не только улучшает их жизнь, но и обогащает дарителей, развивая сострадание и эмпатию.

«Петербургский дневник» проводит акцию на протяжении месяца. Героями профессиональной фотосессии стали бездомные, которым уже была оказана своевременная поддержка.