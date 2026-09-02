Акцию для впервые голосующих избирателей запустят в России 18 сентября

В России готовится к запуску акция «Будь со Страной!» для жителей, голосующих впервые, сообщили в Мособлизбиркоме . С 18 по 20 сентября избиратели, которым исполнилось 18 лет, смогут зафиксировать свой первый выбор на интерактивной онлайн-карте проекта.

Ее создали на платформе «Программы развития „Другое Дело““. За это можно получить специальные промокоды от компаний-партнеров.

Информационные плакаты с QR-кодами, ведущими на страницу акции, появятся во всех избирательных пунктах страны. Для участия потребуется выполнить два условия: отдать свой голос и подтвердить совершеннолетие через авторизацию в системе ФГАИС «Молодежь России».

«В 2026 году впервые проголосует 1,6 миллиона избирателей. Первое голосование, первый выбор — важное событие в жизни каждого гражданина. Избиратели, голосующие впервые, требуют нашего особого внимания. Ребята должны не только прийти на свои первые выборы, но и запомнить это событие», — отметила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Авторами инициативы выступают ЦИК России, Росмолодежь и организация «Россия — страна возможностей».

Главная страница проекта «Будь со страной» станет доступна одновременно с открытием участков — 18 сентября в 8:00 по местному времени.

Пока идет подготовка к выборам, будущие участники могут провести время в тематической онлайн-игре «Дело выбора» на президентской платформе «Россия — страна возможностей», где предусмотрен призовой фонд.