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    Акция «Сокровища русского языка» стартует в России с 10 сентября

    пресс-служба Министерства культуры РФ
    Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ

    Акция «Сокровища русского языка» пройдет в России с 10 сентября по 15 октября. Основная задача соревнования — привить интерес к изучению русского языка школьникам.

    Как подчеркнула статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева, русский язык — основа национальной идентичности.

    «Школьники смогут расширить кругозор и проследить связь языка с культурой и историей», — отметила Алексеева.

    Участие в акции может принять каждый ученик. Для этого нужно подготовить работу в следующей номинации:

    Чтобы стать участником соревнования, нужно оставить заявку на портале «Культурадляшкольников. РФ» с 10 сентября до 15 октября включительно. Эксперты выберут 100 самых интересных работ. Победителей назовут 18 ноября.