Акция «Сокровища русского языка» стартует в России с 10 сентября

Акция «Сокровища русского языка» пройдет в России с 10 сентября по 15 октября. Основная задача соревнования — привить интерес к изучению русского языка школьникам.

Как подчеркнула статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева, русский язык — основа национальной идентичности.

«Школьники смогут расширить кругозор и проследить связь языка с культурой и историей», — отметила Алексеева.

Участие в акции может принять каждый ученик. Для этого нужно подготовить работу в следующей номинации:

«Актерское мастерство» — снять видео с прочтением наизусть произведения или отрывка, посвященного русскому языку;

«Головоломка» — создать лингвистическую загадку или задание на смекалку (ребус, головоломку, шараду), связанное с русским языком — с ответами;

«Авторское произведение» — написать поэзию или прозу о русском языке.

Чтобы стать участником соревнования, нужно оставить заявку на портале «Культурадляшкольников. РФ» с 10 сентября до 15 октября включительно. Эксперты выберут 100 самых интересных работ. Победителей назовут 18 ноября.