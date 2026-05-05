Акция «Бессмертный флот» впервые пройдет в Санкт-Петербурге

В 2026 году в Санкт-Петербурге впервые пройдет акция «Бессмертный флот», которая станет частью празднования Дня Победы и состоится 9 мая. Это мероприятие призвано почтить память экипажей кораблей, погибших в годы войны на Балтике, и будет организовано совместно с Орденским собором Святого апостола Андрея Первозванного, Первой яхтенной школой и яхт-клубом «Нева». Об этом написал «Петербургский дневник» .

В рамках акции около 30 парусных и моторных судов будут оформлены названиями и изображениями кораблей, участвовавших в сражениях, а также военно-морской и патриотической символикой.

Участники мероприятия, среди которых опытные судоводители, ветераны специальной военной операции, представители духовенства и дети с особенностями развития, соберутся в 14:00 на территории Центрального яхт-клуба (Петровская коса, 9) и в акватории Малой Невки. Акция получила благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, что подчеркивает ее значимость для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания.