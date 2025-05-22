Акция «Бегущая книга — 2025» 27 мая соберет волонтеров и работников библиотек в Кургане
Ежегодная социокультурная акция «Бегущая книга — 2025» пройдет на территории Кургана 27 мая. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на представителей городского отдела по работе со СМИ.
По опубликованной информации, в мероприятии, посвященном 80-летию Великой Победы, примут участие волонтеры, сотрудники библиотек и любители книг из разных уголков России.
«В 11:00 волонтеры вместе с ростовой куклой "Книгой" начнут свой путь от Маяковки и добегут до Городского сада», — рассказали организаторы.
После забега участников акции ждет тематическая викторина.
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