Акция «Бегущая книга — 2025» 27 мая соберет волонтеров и работников библиотек в Кургане

Ежегодная социокультурная акция «Бегущая книга — 2025» пройдет на территории Кургана 27 мая. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на представителей городского отдела по работе со СМИ.

По опубликованной информации, в мероприятии, посвященном 80-летию Великой Победы, примут участие волонтеры, сотрудники библиотек и любители книг из разных уголков России.

«В 11:00 волонтеры вместе с ростовой куклой "Книгой" начнут свой путь от Маяковки и добегут до Городского сада», — рассказали организаторы.

После забега участников акции ждет тематическая викторина.