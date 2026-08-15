Актрису Наталью Трубникову кремировали в Москве без публичного прощания

В Москве состоялась кремация советской актрисы и балерины Натальи Трубниковой. По информации источника Пятого канала , церемония прошла в закрытом формате, и родственники не приехали проститься.

Тело актрисы доставили в Хованский крематорий Москвы по доверенности. Ни жена брата, ни племянник на церемонии не присутствовали. Также не было отдельного прощания — сотрудники и журналисты могли лишь зафиксировать момент доставки гробов, но определить, какой именно принадлежал Наталье Трубниковой, было невозможно.

Предполагается, что после кремации прах актрисы захоронят на Ваганьковском кладбище рядом с ее супругом Анатолием Кулаковым, с которым они прожили вместе 47 лет.

Наталья Трубникова получила широкую известность благодаря роли принцессы Мелисенты в музыкальном фильме «31 июня». Также она снималась в картинах «Формула любви» и «12 стульев». Актриса ушла из жизни на 72-м году.