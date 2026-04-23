Актриса Надежда Шанина завоевала титул «Королева Москвы и МО»

Актриса и телеведущая Надежда Шанина победила в финале конкурса красоты и материнства «Королева Москвы и Московской области». Трансляцию финала организаторы вели в официальной группе «ВКонтакте» .

Шанина получила титул «Гран-при Королева Москвы» и право представлять Россию на международных конкурсах красоты. Кроме того, ей вручили главный приз — эксклюзивное колье ручной работы с драгоценными камнями.

В финале победительница показала национальный образ с символами столицы. На ее платье изобразили Московский Кремль и храм Василия Блаженного.

Надежда Шанина родилась в Казани. Она получила два высших образования, более 15 лет работала на руководящих должностях в автобизнесе, а затем перешла в медиасферу. Сейчас девушка работает на телевидении и занимается развитием личного бренда моделей.

За главный титул боролись 34 участницы в возрасте до 58 лет. Конкурс продемонстрировал разные образы современной российской женщины, показал их жизненный опыт, ценности и стремление к самореализации.

В конце марта в Химках выбирали еще одну королеву. Там состоялся II региональный конкурс красоты и обаяния «Мисс и миссис россияночка-2026». Участницы продемонстрировали свои таланты, представив визитку в стихотворной форме, национальный костюм и дефиле в вечернем платье.

