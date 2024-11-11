Актриса Ломакина извинилась за сравнение карельского языка с мужскими сосками

Артистка Валерия Ломакина извинилась за шутку о карельском языке. Она объяснила, что говорила не от своего имени, а от лица персонажа, которого создала — эмоциональной и не совсем адекватной актрисы из провинциального театра.

«Я высмеивала не саму проблему опасности утраты языка, а отношение к этой проблеме сегодняшней „обезбашенной“ части молодежи, да и вообще — людей, утративших связь со своей землей и культурными традициями», — оправдалась она на своей странице во «ВКонтакте».

Ломакина подчеркнула, что ей это казалось ясным, а теперь приходится объясняться. Она поспешила выразить самые глубокие и искренние сожаления всем, кого ее действия могли задеть, обидеть или оскорбить. Актриса отметила, что ей жаль, что ее поступки, не имеющие скрытого смысла, восприняли именно так.

«Несмотря ни на что, я была и останусь патриотом Карелии», — заверила Ломакина.

Актриса участвовала в шоу «Битва за время-2» с номером в стиле стендапа. Во время выступления она заявила, что «карельский язык — это атавизм, как соски у мужчины». Девушка добавила, что шоу рассчитано на определенную аудиторию, но оно разошлось по разным площадкам, а она «оказалась заложницей этой ситуации».

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков обратится в Следственный комитет с жалобой на выступление Ломакиной. Он назвал шутку актрисы оскорбительной.