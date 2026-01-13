Актриса Глафира Тарханова рассказала о финансовых аспектах жизни в большой семье

Актриса Глафира Тарханова поделилась с Lady Mail размышлениями о расходах, связанных с воспитанием детей и их будущим образованием.

Она отметила, что впереди у ее детей поступление в вуз, и это влечет за собой значительные траты на репетиторов, подготовительные курсы и, вероятно, платное высшее образование.

«Большая семья — это большие расходы, простая арифметика: у нас любая трата увеличивается в несколько раз — например, отпуск или даже поход в кино», — подчеркнула Глафира Тарханова.

При этом актриса добавила, что несмотря на финансовые трудности, она считает свою большую семью крутой и никогда не скучает.