Актриса Безрукова: в России должно сниматься больше детского кино

В России должно сниматься больше детского и юношеского кино, в том числе фильмов по мотивам сказок. Такое мнение выразила актриса и телеведущая Ирина Безрукова в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам артистки, кино по мотивам сказок может быть снято в совершенно разных стилях. Простора для фантазии и определенного «экшена» сейчас можно достичь с помощью современных технологий.

Безрукова отметила, что сама с удовольствием снимается в сказках, и готова еще поучаствовать в подобных проектах.

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