Актриса Беляева назвала смерть композитора Евгения Доги большой потерей

Известный музыкант Евгений Дога, создавший саундтреки к множеству советских кинолент, включая «Мой ласковый и нежный зверь», скончался на 89-м году жизни. Галина Беляева, исполнившая главную роль в этом фильме, в беседе с сайтом News.ru поделилась своими воспоминаниями о коллеге, отметив его интеллигентность и внимательность.

«Дога был очень деликатным, очень интеллигентным, таким тонким, внимательным. Конечно, это большая потеря», — отметила актриса.

Беляева добавила, что о композиторе у нее остались только самые светлые воспоминания и бесконечная любовь.

Дога также известен своими работами для театра и балета, включая музыку к картине «Табор уходит в небо». Его творчество оставило неизгладимый след в культурном наследии страны.