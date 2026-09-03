Активы на 6,2 триллиона рублей вернулись в Россию
Путин спросил у Трутнева, как удалось вернуть в Россию активы на 6,2 трлн рублей
Специальный административный режим на острове Русский помог вернуть в Россию денежные активы 138 компаний общей стоимостью порядка 6,2 триллиона рублей. Об этом вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил главе государства Владимиру Путину, его слова привело РИА «Новости».
«Специальный административный режим помог вернуть в Россию активы 138 компаний на общую сумму 6,2 триллиона рублей», — сказал Трутнев.
Путин спросил, что именно позволило добиться такого результата. Трутнев объяснил процесс возвращение активов увеличением доверия бизнеса к России.
«Стали больше доверять родине», — ответил вице-премьер.
По словам полпреда президента, компании перечислили в бюджет около 86 миллиардов рублей в виде налогов.
Ранее стало известно, что ВВП России вырос на 10% за последние три года, несмотря на санкционные ограничения. Это гораздо выше уровня среднемировых показателей, отмечал вице-премьер Александр Новак.