«Активный возраст»: надежная дверь с электронным замком поможет защититься от воров

Уезжая надолго, важно не забывать о безопасности жилья. Канал « Активный возраст » поделился советами для защиты квартиры на время отпуска, сообщил « 7Дней.ru ».

Отсутствие света по вечерам и накопившаяся в ящике почта могут подсказать преступникам, что хозяев нет дома. Поэтому важно позаботиться о надежных запорах — лучше установить два замка, один из которых — электронный. Также не стоит экономить на надежной двери, сигнализации и камере.

Специалисты посоветовали наладить отношения с соседями — они могут забирать почту и следить за подозрительной активностью возле квартиры.