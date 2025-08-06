«Активный возраст»: надежная дверь с электронным замком поможет защититься от воров

Уезжая надолго, важно не забывать о безопасности жилья. Канал «Активный возраст» поделился советами для защиты квартиры на время отпуска, сообщил «7Дней.ru».
Отсутствие света по вечерам и накопившаяся в ящике почта могут подсказать преступникам, что хозяев нет дома. Поэтому важно позаботиться о надежных запорах — лучше установить два замка, один из которых — электронный. Также не стоит экономить на надежной двери, сигнализации и камере.
Специалисты посоветовали наладить отношения с соседями — они могут забирать почту и следить за подозрительной активностью возле квартиры.
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