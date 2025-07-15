«Активный гражданин»: 57% москвичей предпочитают квас для заправки окрошки

Проект «Активный гражданин» провел опрос среди москвичей, которые смогли выбрать самую вкусную заправку для окрошки. Результаты исследования опубликовала «Москва 24» со ссылкой на портал правительства города.

Так, 57% жителей российской столицы отдали предпочтение квасу. У кефира — 16% голосов. Еще 4% респондентов выбрали айран.

В голосовании участвовали 200 тысяч человек. Выяснилось, что 14% из них не едят окрошку вовсе, добавил RT.

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