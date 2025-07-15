«Активный гражданин»: 57% москвичей предпочитают квас для заправки окрошки

Проект «Активный гражданин» провел опрос среди москвичей, которые смогли выбрать самую вкусную заправку для окрошки. Результаты исследования опубликовала « Москва 24 » со ссылкой на портал правительства города.

Так, 57% жителей российской столицы отдали предпочтение квасу. У кефира — 16% голосов. Еще 4% респондентов выбрали айран.

В голосовании участвовали 200 тысяч человек. Выяснилось, что 14% из них не едят окрошку вовсе, добавил RT.