Исследование показало, что в Петербурге лишь 24% жителей ставят лайки коллегам в соцсетях

Аналитики сервиса Twinby и портала hh.ru провели исследование, выяснив, что в Санкт-Петербурге лишь 24% жителей часто ставят лайки коллегам в социальных сетях. Это меньше, чем в Иркутской и Ростовской областях, где показатели достигают 38% и 36% соответственно, написал «Петроград» .

Среди профессий самыми активными оказались преподаватели (44%), маркетологи (39%) и работники торговли (35%). В то же время строители (48%) и специалисты по безопасности (34%) реже всего выражают свои эмоции через лайки, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Жители Санкт-Петербурга считают, что чаще всего лайки ставят маркетологи (69%), работники искусства (30%) и туризма (35%), а реже — юристы и специалисты по безопасности (38%). Для большинства (50%) петербуржцев лайк означает интерес к контенту, 18% выражают поддержку, 16% делают это из вежливости, а 10% — автоматически.