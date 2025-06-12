«Активно ищем». Многоженец Сухов пошел в Следком и пропал

Скандально известный многоженец Иван Сухов внезапно пропал после обвинений родной дочери в домогательствах. Об этом 360.ru рассказал его адвокат Александр Почуев.

По словам юриста, последний раз он разговаривал с Суховым, когда тот отправился по совету адвоката в Следственный комитет. В тот же день в его дом пришли с проверкой.

Адвокат указал, что с момента посещения Следкома Сухов не выходит на связь, и его разыскивают — кто именно ищет, юрист не уточнил.

Многоженец пропал после того, как отправился на проверочные мероприятия, с тех пор в мессенджерах и по телефону на звонки он не отвечает.

«Мы его активно ищем, пропал после того, как ушел на проверочные действия <…> больше суток уже связи нет», — повторил Почуев.

По словам адвоката, дочь Сухова также находилась в Следственном комитете и давала показания.

«Она давно подавала заявление, все-таки следственные органы должны проверить. Сегодня она пришла просто с документами. Чтобы дать официальные объяснения по факту своих высказываний», — добавил юрист.

Дочь Сухова обвинила его в домогательствах в начале июня. Она рассказала, что мужчина пытался растлить ее еще в 14 лет.