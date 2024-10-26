Активисты увидели пропаганду ЛГБТ в «Сказке о мертвой царевне» Пушкина

Общественники предложили запретить в России «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, активисты увидели пропаганду ЛГБТ* в строчке «по усам текло, а в рот не попало». Они обратились в министерство культуры и предложили исключить из культурного оборота это произведение поэта.

Адвокат Александр Добровинский отметил, что подобное восприятие фразы стало следствием незнания контекста классических произведений и русского культурного кода. По его мнению, для правильного понимания текстов Пушкина нужно учитывать специфику и богатую традицию языка, а также как можно глубже знакомиться с другими произведениями русских классиков

«Если не просто цепляться за фразы, а пытаться проанализировать или изучить, то можно увидеть верный смысл, а не тот, который хочется увидеть», — добавил правозащитник.

Ранее президент Росси Владимир Путин назвал культуру духовным каркасом народа в трагические для страны моменты.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.