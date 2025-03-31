Активисты предложили усилить контроль за выходящими замуж за заключенных

Life: активисты предложили следить за семьями, где матери замужем за зэками

Общественники из движения «Россия православная» обратились к министру труда Антону Котякову с призывом ужесточить контроль за семьями, в которых женщины выходят замуж за заключенных и воспитывают детей вместе с ними. Об этом сообщил Life .

По мнению лидера движения, депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, осужденные зачастую обманывают влюбленных в них женщин, выкачивая из них деньги и ресурсы.

«Многие женщины, ослепленные надеждой и верой в исправление человека, становятся жертвами циничного обмана», — подчеркнул активист.

Он предложил обязать органы соцзащиты навещать и проверять такие семьи, общаться с самими женщинами и с педагогами, которые могли бы заметить отклонения в поведении детей. Таким образом Иванов надеется снизить число правонарушений.

В прошлом году необычный случай произошел на Урале: участник специальной военной операции сделал предложение своей знакомой, которая получила срок за убийство.