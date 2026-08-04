Активист движения «Россия Православная» Иванов выступил против моды на античные имена

Называть детей в честь древнегреческих богов — значит отказываться от православных духовных традиций. Об этом «Газете.Ru» заявил представитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По данным московского ЗАГСа, в столице уже появились младенцы с именами Афина, Одиссей, Дионис, Аид, Гера, Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида.

«Имя — это не просто набор звуков. Это судьба. Это молитва. Это связь с небесным покровителем», — привел слова активиста сайт URA.RU.

Иванов считает, что выбор языческого имени лишает ребенка заступничества перед Богом.

«Афина — не святая, она не молится за нас. Мы живем в православной стране, и наши дети достойны носить имена, прославленные нашей верой», — добавил он.

По его словам, мифологический символ оторван от реальной духовной жизни и не может обеспечить защиту или наставить на путь истинный.

Активист призвал родителей не гнаться за модой при выборе имени для новорожденного. Он напомнил о тысячах православных вариантов — от Александра и Марии до Сергия и Екатерины.

«Дайте ребенку имя, которое будет не просто „красивым“, но и спасительным. Пусть у него будет небесный покровитель, чье имя будет произноситься в храме за Литургией. Это выбор веры и любви», — заключил Иванов.