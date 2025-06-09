«Актион Образование»: IT и медицина стали самыми востребованными направлениями среди выпускников школ

Согласно опросу, подавляющее большинство родителей (92,8%) сообщили, что их дети планируют поступать в высшие учебные заведения. Только 5,6% опрошенных сказали, что их дети выберут средние специальные учебные заведения. Менее 1% родителей не определились, куда пойдут учиться их дети.

Самыми востребованными специальностями среди выпускников стали IT и медицина — по 13,6% опрошенных родителей сообщили, что их дети хотят стать IT-специалистами или медиками. На третьем месте по популярности — инженерные специальности, их выбрали почти 10% детей (9,6%).

Юриспруденция и бухгалтерский учет тоже нашли своих приверженцев — по 5,6% родителей сказали, что их дети будут учиться на этих направлениях.