«Актион Кадры и HR»: 40% российских компаний допустили вероятность сокращений

Более 40% компаний в России не исключают сокращений штата в 2025 году. При этом половина организаций не планирует сокращать сотрудников, а, напротив, испытывает сложности с набором персонала. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса «Актион Кадры и HR».

Так, около четверти предприятий — 25,6% — рассматривают возможность сокращений в ближайшие три месяца. Еще примерно 8% фирм могут пойти на такие меры до конца текущего года, а около 7% — в течение следующих шести месяцев.

Среди тех, кто намерен сократить персонал, 46,6% полагают, что под увольнение в первую очередь попадут сотрудники обслуживающих подразделений, а 24,4% выделили производственный персонал. Менеджеры высшего и среднего звена могут попасть под сокращение в 22,6% компаний, IT-специалисты — в 6,4%.

Примерно каждая пятая компания — 21,8% — готова будет выплатить зарплату за два месяца, если сотрудник готов уйти сразу. Примерно столько же организаций — 19,5% — считает возможным предложить уволиться по собственному желанию сотрудникам с дисциплинарными взысканиями. Почти половина компаний — 47% — планирует собирать данные о персонале для более точного определения кандидатов на увольнение.