Актер Виктор Бычков представит книгу «РассКузики, или Особенности национального артиста» на киностудии Ленфильма

В среду, 18 декабря, на киностудии «Ленфильм» актер Виктор Бычков представит свою первую книгу «РассКузики, или Особенности национального артиста». Об этом сообщил «Петебрургский дневник» .

Несмотря на название, отсылающее к самому известному персонажу в исполнении Виктора Бычкова — Кузьмичу, все истории из книги правдивые. Актер рассказал, как кружил на руках Джину Лоллобриджиду, снимался в эротических фильмах, а также о том, что Андрей Краско хотел сыграть Кузьмича.

«Кузьмич — архетипичный русский персонаж, который у всех вызывает добрую улыбку на лице. Он как золотой ключик, которым можно открыть нарисованную на камине дверь в прекрасный кукольный театр», — сообщил собеседник.

Этого персонажа знают много людей, добавил актер. Поэтому интересные моменты в книге могут найти для себя как взрослые, так и дети.

На 530 страницах поместилась примерно одна тысячная всех историй, которые Бычкову хотелось рассказать читателям.