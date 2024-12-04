Актер Вадим Андреев рассказал, что к решению обвенчаться с женой его подвел духовник

Семь лет назад звезда российских телесериалов «Кадетство» и «Молодежка» Вадим Андреев обвенчался с женой Галиной после 40 лет супружества. О деталях этого решения актер рассказал в интервью сайту Леди Mail.ru.
По словам артиста, их с женой семейная жизнь была полна взлетов и падений. Случались и кризисы, во время которых Андреев уходил. Однако 15 лет назад актер приобщился к церкви и у него появился духовник.
Именно этот человек подвел Андреева к решению обвенчаться с супругой. Это далось непросто из-за понимания всей ответственности перед обетом Богу, поделился актер.
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