Актер Сергей Фролов рассказал, почему детективы стали популярны

Актер Сергей Фролов объяснил рост интереса к детективному жанру и историческим сериалам. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU .

В библиотеках и архивах сейчас открывается все больше документов, доступ к которым был закрыт в советское время. По словам актера Сергея Фролова, именно эти открытые данные добавляют в сценарии детективных сериалов множество интересных фактов, которых раньше не было ни в советском, ни в раннем российском кино.

Сам Фролов признался, что с детства окружен книгами: его мама — филолог, а отец — поклонник Артура Конан Дойла и Шерлока Холмса.

«Десятитомник Конан Дойла я перечитал уже в начальных классах, решив последовать примеру папы. Это про мою личную любовь к детективному жанру», — поделился актер.