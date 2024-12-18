Актер Олег Филипчик рассказал, что театр занимает особое место в его жизни

В декабре зрители смогут увидеть сразу два новых проекта с участием заслуженного артиста РФ Олега Филипчика. 20 декабря на канале ТВЦ состоится премьера двухсерийного фильма «Главное желание», а 27 декабря ожидается показ мелодрамы «Что он сказал?». В интервью Леди Mail актер рассказал о секретах своего почти 30-летнего брака и объяснил, почему он не хотел, чтобы его дочь стала актрисой.

Съемки картины «Что он сказал?», по словам артиста, запомнились ему прежде всего сотрудничеством с прекрасным режиссером Евгением Сологаловым и встречей с давним другом, оператором Игорем Крачковским.

Сейчас Флилипчик работает над несколькими новыми проектами, включая «Главное желание» (которое вскоре будет показано на ТВЦ), «Полураспад», «Плевако», «Бессонница», «Возмездие», «Афродеревня» и «Царь Салтан».

Собеседник не смог ответить на вопрос, что для него важнее — театр или кино. Эти сферы — словно две разные профессии. При этом он добавил, что театр занимает особое место в его жизни, но и без кино она была бы неполной.

В заключение эксперт добавил об участии в рекламных кампаниях, подчеркнув, что далеко не все товары он готов рекламировать.