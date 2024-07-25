Актер Исай Афремов умер в возрасте 75 лет

Советский и российский актер Исай Афремов скончался на 76-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщил сайт aif.ru со ссылкой на пресс-службу Сарапульского театра, в котором он долгое время работал.

Коллеги назвали уход Исая Давидовича огромной потерей. Прощание с артистом пройдет в театре в пятницу, 26 июля.

Отмечается, что на сцене Сарапульского театра заслуженный артист Удмуртской Республики отработал более 40 лет. Зрители его запомнили по ролям Кощея и Лешего, а также как Фабера из антиутопии «Под знаком Саламандры».

Экологическую акцию в помощь бойцам СВО запустили в Подмосковье

«На передке понимают». Новый закон о запрете смартфонов в зоне СВО возмутил общество

Копия 12-го? Что известно о новом iPhone 16

Капкан для либералов. Байдену не дадут раньше времени покинуть пост

Более 1,5 тысячи операций провели в МОНИИАГ с помощью робота Da Vinci

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте